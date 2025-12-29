Міноборони цифровізує шлях військовослужбовців: що відомо про "Чекін мобілізованого"

ЗСУ

Міністерство оборони України запускає нову систему цифрового супроводу військовозобов’язаних — «Чекін мобілізованого». Проєкт передбачає повний трекінг кожного кроку мобілізаційного процесу, що дозволить цифровізувати шлях від отримання повістки до прибуття на службу.

Про це на Digital Defence Forum у Києві повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій МОУ Олег Берестовий, передає Судово-юридична газета.

Як працюватиме цифрова лінійка

За його словами, процес розпочинається з електронного військово-облікового документа в застосунку «Резерв+». Реєстр «Оберіг» фіксуватиме кожне сканування QR-коду: хто, коли та які дії проводив із військовозобов’язаним.

На думку Олега Берестового, це стане інструментом захисту прав як громадян, так і державних органів.

Наступні етапи цифровізації включають:

Впровадження електронних направлень на ВЛК та цифрові висновки комісій.

Автоматичне формування поіменних списків для відправлення до навчальних центрів.

Синхронізацію даних реєстру «Оберіг» із системою «Імпульс» безпосередньо у навчальних центрах.

Фіксацію моменту прибуття до військової частини.

Також Олег Берестовий зазначив, окрім спрощення бюрократичних процедур, система матиме аналітичну функцію.

«Це також дозволить фіксувати аномалії із самовільним залишенням частини, щоб мати інструменти і підхід, заснований на даних, для попередження або унеможливлення таких випадків», — додав Берестовий.

Нагадаємо, в Україні й надалі діє воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, за винятком тих, хто має чинну відстрочку або бронювання. Проте вже від 1 січня 2026 року правила зміняться.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів скасував 72-годинний строк перевірки списків працівників для підприємств із підтвердженим статусом критично важливих. Ці зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних було ухвалено 8 грудня.