Міноборони запровадило нові умови "Контракту 18-24": що змінилося

Міністерство оборони України оголосило про оновлення експериментального проєкту «Контракт 18-24», яке запроваджує спеціальні умови для операторів безпілотних систем (БПС). Також розширено категорії військових, які можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 1 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних Сил України в Telegram.

Що нового в «Контракті 18-24» для операторів БПС

Основною новацією стало введення окремого контракту для операторів безпілотних систем. Його основні умови:

Термін контракту становить 2 роки.

Обов’язкова участь у бойових діях не менше 12 місяців.

Служба на посадах рядового складу у Збройних Силах України (ЗСУ), Національній гвардії (НГУ) та Державній прикордонній службі (ДПСУ).

Термін підготовки збільшено до 4 місяців, що дасть змогу краще підготувати фахівців до виконання завдань.

Крім того, учасники проєкту отримують низку соціальних гарантій:

Право на іпотеку під 0% річних.

Безкоштовна освіта.

Повний соціальний пакет.

Відстрочку від призову на 1 рік після завершення контракту.

Можливість вільного виїзду за кордон після служби.

Розширення виплат для молодих військових

Окрім нових умов для операторів БПС, зміни торкнулися і грошової допомоги. Відтепер одноразову виплату в 1 млн гривень можуть отримати військові, які.:

З 24 лютого 2022 року приєдналися до війська віком до 25 років.

Служили на посадах рядового, сержантського або старшинського складу.

Станом на 13 лютого 2025 року мали щонайменше 6 місяців участі в бойових діях.

До цієї категорії входять:

Строковики, які після початку широкомасштабної агресії уклали контракт.

Військовослужбовці, які пройшли атестацію до присвоєння офіцерського звання.

