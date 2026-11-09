Міноборони змінило порядок обліку військових: що тепер буде з переведеннями та документами

Мобілізаціяс / © ТСН

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В Україні набули чинності нові правила обліку військовослужбовців. Зміни стосуються військових, які добровільно повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), мобілізованих під час переведення до нового місця служби, а також родин загиблих захисників, які раніше вважалися зниклими безвісти або перебували в полоні.

Про це повідомило Міністерство оборони України. Відповідні зміни внесли наказом №357 від 5 жовтня 2026 року до Інструкції з організації обліку особового складу.

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Нові правила діють від 30 жовтня 2026 року.

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Що зміниться для родин загиблих військових

Одне з головних нововведень стосується визначення дати виключення військовослужбовця зі списків особового складу, якщо його загибель підтвердили після зникнення безвісти, перебування в полоні або захоплення в заручники.

Тепер такою датою буде день офіційної реєстрації смерті, тобто дата складання актового запису, зазначена у свідоцтві про смерть.

Раніше військового виключали зі списків наступного дня після дати, зазначеної в медичному свідоцтві. Однак між фактичною загибеллю та її офіційним підтвердженням іноді минав тривалий час, що створювало труднощі з оформленням документів для родин.

«Через це в документах виникала плутанина, від якої дати рахувати пільговий період, зокрема під час оформлення пенсій для родини», — пояснила заступниця міністра оборони Любов Галан.

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Зміни мають спростити оформлення пенсій, допомог і пільг.

Водночас раніше видані накази автоматично переглядати не будуть. Якщо військового виключили зі списків до 30 жовтня, а родина хоче оскаржити визначену дату, їй необхідно звернутися до суду.

Як оформлюватимуть військових після повернення із СЗЧ

Міноборони також спростило процедуру призначення на посаду військовослужбовців, які добровільно повернулися після СЗЧ.

Відтепер у відповідних наказах зазначатимуть менше персональних і службових відомостей.

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Зокрема, замість повної назви посади з інформацією про підпорядкованість вказуватимуть умовне найменування військової частини. При цьому повне найменування частини, до якої призначають військового, у наказі зберігатиметься.

У примітках залишать лише рік народження та ідентифікаційний код. Дані про освіту, підстави призначення та рівень посади більше не вимагатимуться.

У Міноборони очікують, що це пришвидшить оформлення документів для переведення військовослужбовців до інших частин.

Коли військового зарахують до нової частини

Ще одна зміна стосується мобілізованих, яких направляють до нового місця служби у складі команди поповнення.

Раніше під час переміщення військовослужбовець залишався на обліку попередньої частини. Тепер його зараховуватимуть до списків нового підрозділу від дня підписання акта приймання поповнення старшим команди.

До фактичного прибуття військовий обліковуватиметься в новій частині як тимчасово відсутній.

Це дозволить чітко визначити, хто відповідає за оформлення документів, якщо під час переведення військовослужбовець дістав травму, самовільно залишив місце служби або з ним сталася інша подія.

Які ще правила уточнили

Окремий порядок запровадили для обліку громадян, які прибули до ТЦК та СП і підлягають мобілізації, а також іноземців та осіб без громадянства, які проходять відбір на контрактну службу.

Їхні дані вноситимуть до електронного журналу. Нові правила також уточнюють процедури взяття на облік і зарахування на продовольче забезпечення.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Раніше юристи пояснили, чи мають право працівники ТЦК перевіряти телефони військовозобов'язаних. Зокрема, перевірка військово-облікових документів не дає права вимагати розблокування смартфона та довільно переглядати його вміст.

На блокпостах доступ до інформації в телефоні можливий за добровільною згодою власника або в межах передбачених законом процесуальних процедур. За обґрунтованої підозри щодо незаконного знімання військових об'єктів правоохоронці можуть вжити відповідних заходів, зокрема вилучити пристрій у встановленому порядку. Працівники ТЦК не мають права самовільно вилучати особисті речі, застосовувати фізичний примус чи незаконно утримувати громадян.

Також у ТЦК роз'яснили ситуацію з червоною стрічкою в «Резерв+». Після сплати штрафу за порушення правил військового обліку відповідна позначка має зникнути автоматично, зазвичай протягом чотирьох днів. Однак у разі нового порушення військовозобов'язаного можуть повторно оголосити в розшук.

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