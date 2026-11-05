Міноборони змінило правила для військових: кого це стосується і що тепер заборонено командирам

Військових після СЗЧ не можна одразу відправляти на фронт

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Військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або дезертирували, але згодом добровільно повернулися до служби, дозволено залучати до бойових завдань лише після офіційного зарахування до списків особового складу та постановки на всі види забезпечення.

Таку вимогу закріпило Міністерство оборони України.

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Відповідні зміни внесли наказом №325 до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. Документ визначає порядок дій після повернення військовослужбовців, які раніше перебували у СЗЧ або дезертирували.

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Як пояснила заступниця міністра оборони Любов Галан, спочатку військовослужбовець має бути офіційно зарахований до особового складу підрозділу та отримати всі передбачені види забезпечення. Лише після виконання цих умов командування може залучати його до виконання завдань.

«Після повернення до служби військовослужбовця мають зарахувати до списків особового складу військової частини та забезпечити всіма видами забезпечення. Лише після цього його можна залучати до бойових, спеціальних або розвідувальних завдань. Це чітка вимога, якої мають дотримуватися у кожній військовій частині», — наголосила Галан.

До яких завдань не можна залучати військових до зарахування

Обмеження стосується не лише безпосередньої участі в боях. До виконання яких завдань військовослужбовців після повернення із СЗЧ не можна залучати до офіційного зарахування:

бойових і спеціальних завдань у районах воєнних або бойових дій;

завдань на тимчасово окупованих територіях;

завдань на території держави-агресора;

розвідувальних завдань в умовах воєнних або бойових дій.

Тож до моменту зарахування до списків особового складу та постановки на всі види забезпечення військовий не може виконувати перелічені завдання.

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У Міноборони зазначили, що ще у вересні спільно з Генеральним штабом провели роботу з військовими частинами та надіслали командирам роз’яснення щодо порядку дій після добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ. Тепер ці вимоги офіційно закріпили в Інструкції.

Чи зарахують час перебування у СЗЧ до строку служби

Водночас повернення до військової частини не означає, що період самовільної відсутності зарахують до строку служби.

Як і раніше, час від самовільного залишення частини до повернення до виконання військового обов’язку не враховуватиметься:

до строку контракту;

до строку військової служби;

до вислуги у військовому званні;

до вислуги років, яка враховується для нарахування надбавки та призначення пенсії.

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