Міномети та гранатомети: з якої зброї ворог обстрілює Сумщину

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21.00 26 липня 2023.

Протягом дня ворог здійснив 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 96 вибухів.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.

Обстріляно 10 населених пунктів у шести територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській, Зноб-Новгородській.

Білопільська громада: гранатомет (15 вибухів), міномет (16 вибухів).

Новослобідська громада: мінометний обстріл (16 вибухів).

Краснопільська громада: мінометний обстріл (19 вибухів).

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Великописарівська громада: гранатомет (7 вибухів).

Есманська громада: гранатомет (10 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (15 вибухів).

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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