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Міномети та гранатомети: з якої зброї ворог обстрілює Сумщину

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Міномети та гранатомети: з якої зброї ворог обстрілює Сумщину

Ворог не припиняє обстрілювати Сумщину / Фото: Суспільне

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21.00 26 липня 2023.

Протягом дня ворог здійснив 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 96 вибухів.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах. 

Обстріляно 10 населених пунктів у шести  територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській, Зноб-Новгородській.

  • Білопільська громада: гранатомет (15 вибухів),  міномет (16 вибухів).
  • Новослобідська громада: мінометний обстріл (16 вибухів).
  • Краснопільська громада: мінометний обстріл (19 вибухів).
  • Великописарівська громада:  гранатомет (7 вибухів).
  • Есманська громада: гранатомет (10 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (15 вибухів).

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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Перегляди
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