Міносвіти хоче повернути до України щонайменше 100 тисяч іноземних студентів

В Україні мережа закладів вищої освіти була побудована для значно більшої кількості людей, ніж є сьогодні, зазначив Михайло Винницький.

Міністерство освіти і науки ставить за мету у найкоротший час після завершення війни повернути до України мінімум 100 тисяч іноземних студентів.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю "Українському радіо".

Винницький нагадав, що до повномасштабного вторгнення в Україні навчалися 73 тисячі закордонних студентів, здебільшого з Індії, Північної Африки, з так званого Глобального Півдня, країн пострадянського простору тощо. Переважна більшість їх — приблизно 68 тисяч — здобували медичну освіту.

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"Нам потрібно цих студентів повернути і потрібно нарощувати ці цифри. Ми поставили собі за мету, я можу це оголосити, що найближчим часом, після завершення війни, нам потрібно повернути в Україну як мінімум 100 тисяч студентів", — заявив заступник міністра.

Водночас, за його словами, ставиться за мету, що велика частина цих студентів мають навчатися українською мовою.

"Насправді, англійська важлива для деяких професій, але якщо ви їдете вчитися до Німеччини, то маєте знати німецьку. Якщо ви їдете вчитися до Англії, то знаєте англійську. До Чехії — чеську. Чому ми маємо вимагати інше?" — заявив посадовець.

Винницький зазначив, що вартість перебування студента в Україні — разом з гуртожитком, з оплатою навчання тощо – становить приблизно 10 тисяч євро на рік. "Це мільярд євро щороку в нашу економіку. Наша освіта конкурентоспроможна, ми маємо можливості це зробити. Нам треба вкладати зараз в інфраструктуру для того, щоб вона була приваблива. І ми маємо можливості створити такий економічний драйвер цією мережею закладів вищої освіти, яка на сьогоднішній день у нас є", — наголосив заступник міністра.

Коментуючи реформу вищої освіти, він зауважив, що на сьогодні в системі Міністерства освіти є 121 заклад вищої освіти, і цю кількість планується скоротити у перспективі до 100 за рахунок об'єднання вишів. "Це "м'яка цифра". Це не значить, що якщо ми будемо мати 101 заклад, то ми провалили реформу, а якщо 99, то буде все добре. Абсолютно не про це мова. Ми робимо сьогодні певний аналіз по областях стосовно демографічної ситуації, стосовно успішних центрів освіти", — зазначив він.

Винницький наголосив, що в Україні мережа закладів вищої освіти була побудована для значно більшої кількості людей, ніж є сьогодні.

"Якщо взяти цифри по країні, то в нас 15 років тому було понад 600 тисяч випускників шкіл щороку. Цього року в нас заледве 300 тисяч. З них вступає у заклади вищої освіти приблизно 250-270 тисяч. Я до того, що наша мережа закладів вищої освіти була побудована і існувала для значно більшої кількості людей, ніж ми сьогодні маємо. І питання не тільки в тому, що люди виїжджають, окупація тощо. Питання в тому, що просто менше дітей народжується", — зауважив заступник міністра.

Винницький зазначив, що в кожен університет, який зараз проходить процес об'єднання, інвестується 1,5 млн доларів у наукове навчальне обладнання. І хоча загалом реформа йде досить повільно, за останній рік МОН провело вже вісім таких об'єднань.

"За останній рік нам вдалося провести вісім (незабаром буде дев'ять) таких об'єднань. Це рекордна кількість", — наголосив він.

На переконання заступника міністра, найперше виграють студенти, тому що в більшому університеті є більший вибір курсів.

"І тут дуже важливо говорити про зміст освіти. Зміст освіти формується тоді, коли у студента є вибір предмета. Коли він може, наприклад, для одного предмета обирати двох викладачів, тому що тоді кращий викладач буде мати більше студентів, і в такий спосіб ми будемо покращувати якість освіти", — підкреслив Винницький.

Нагадаємо, заступник міністра Винницький пропонує підвищити вартість навчання у ВНЗ України і зробити європейські ціни.

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