Міносвіти закликає перейти на дистанційне навчання від 22 до 24 лютого

Міністр освіти Шкарлет, як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України, пропонує навчальним закладам перейти на дистанційне.

Міністр освіти Сергій Шкарлет звернувся до військових адміністрацій та керівників закладів освіти з рекомендацією перейти на дистанційне навчання від 22 до 24 лютого, перед річницею повномасштабного вторгнення Росії до України, через загрозу масованих ракетних ударів.

Про це він написав у Telegram.

"З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією від 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі", - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що станом на сьогодні внаслідок агресії РФ пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 – зруйновано вщент. Від рук окупантів загинула 461 дитина, 926 – отримали поранення.

Нагадаємо, у Міносвіти розповіли, як в умовах війни планують проводити вступну кампанію-2023.

Читайте також: