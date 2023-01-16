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Мінреінтеграції опублікувало перелік документів для супроводу людини з інвалідністю за кордон

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Мінреінтеграції опублікувало перелік документів для супроводу людини з інвалідністю за кордон

Під час воєнного стану право виїзду за кордон мають особи з I чи II групами інвалідності.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про умови виїзду за кордон особи, яка супроводжує людину з інвалідністю.

У повідомленні йдеться, що для супроводу за кордон людини з інвалідністю повинні бути при собі документи, які підтверджують: 

  • родинні зв’язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб); 
  • інвалідність особи (пенсійне посвідчення або довідка про групу та причину інвалідності);
  • спільне проживання (витяг про місце реєстрації); 
  • здійснення догляду за особою з інвалідністю (посвідчення про отримання компенсації). 

У Мінреінтеграції нагадали, що право на виїзд за кордон під час воєнного стану мають особи з I чи II групами інвалідності.

Нагадаємо, чоловікам віком 18-60 років під час воєнного стану заборонено виїжджати за кордон. Але є виключення. Хто з чоловіків може перетинати кордон України та на яких підставах, раніше повідомила Держприкордонслужба України.

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Дата публікації
Перегляди
1378
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