Мінреінтеграції опублікувало перелік документів для супроводу людини з інвалідністю за кордон

Під час воєнного стану право виїзду за кордон мають особи з I чи II групами інвалідності.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про умови виїзду за кордон особи, яка супроводжує людину з інвалідністю.
У повідомленні йдеться, що для супроводу за кордон людини з інвалідністю повинні бути при собі документи, які підтверджують:
- родинні зв’язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);
- інвалідність особи (пенсійне посвідчення або довідка про групу та причину інвалідності);
- спільне проживання (витяг про місце реєстрації);
- здійснення догляду за особою з інвалідністю (посвідчення про отримання компенсації).
У Мінреінтеграції нагадали, що право на виїзд за кордон під час воєнного стану мають особи з I чи II групами інвалідності.
Нагадаємо, чоловікам віком 18-60 років під час воєнного стану заборонено виїжджати за кордон. Але є виключення. Хто з чоловіків може перетинати кордон України та на яких підставах, раніше повідомила Держприкордонслужба України.
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