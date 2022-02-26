Минула ніч була тяжкою, але в окупанта нічого не вийшло - Подоляк

Минула ніч була тяжкою, але в окупанта нічого не вийшло - Подоляк

Україна повністю контролює всю свою територію.

Минула ніч була тяжкою, оскільки РФ мала б використати і використала всі свої ресурси і резерви, щоб атакувати Україну.

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Про це 26 лютого під час брифінгу повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

"Минула ніч була тяжкою, оскільки ми розуміли, що РФ використає і використала всі свої ресурси і резерви для того, щоб нанести нам в максимальній кількості наших міст максимальні ураження. Цього не сталося. ЗСУ разом з Нацполіцією повністю контролюють всю ситуацію і всю територію України", - сказав Михайло Подоляк.