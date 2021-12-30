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Досі нікого не покарали: чому затягнулося покарання винного в загибелі в ДТП у Польщі українського студента

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Досі нікого не покарали: чому затягнулося покарання винного в загибелі в ДТП у Польщі українського студента

pixabay.com

Потерпілий загинув на місці аварії. 

У польському місті Бидгощ 26 серпня 2021 року автомобіль на смерть збив 26-річного українця. З моменту ДТП минуло вже 4 місяці, проте нікого не покарали. 

Про це повідомляє bydgoszcz.wyborcza.pl. 

За даними видання, 26-річний українець був студентом, проте влітку він підробляв на одному з підприємств. У день трагедії чоловік йшов узбіччям дороги до трамвайної зупинки. Там його збив автомобіль Daewoo Lanos. Потерпілий загинув на місці аварії. 

Польське видання зазначає, що з часу аварії минуло уже 4 місяці, проте нікого й досі не покарали. Підозрюваний в смертельній аварії свою провину визнав та розкаявся. 

Влодзімєж Маршалковський, керівник прокуратури міста Бидгощ, яка розслідує цю справу, повідомив, що вони наразі очікують на висновок експерта у сфері дорожнього руху та реконструкції дорожньо-транспортних пригод. Якщо провину водія доведуть, то йому загрожує до 8 років позбавлення волі. 

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