Минулого року Україна нічого не втратила, все забрали загарбники - Зеленський

Президент у новорічному зверненні заявив, що світ не втратив мир — Росія його зруйнувала

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри війну Україна нічого не втратила минулого року. Все забрали окупанти.

Про це він заявив у своєму новорічному зверненні.

"Цей рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для всього світу. Але це неправильно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок — їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок — їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель – на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир — Росія його зруйнувала", - зазначив Зеленський.

Президент заявив, що минулий рік вдарив українцям у саме серце, але вони вже виплакали всі сльози та прокричали всі молитви. Голова держави заявив, що в українців є що згадати за кожен з 311 днів російської агресії, але більшість слів — зайві.

"Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити", - додав президент.

Нагадаємо, раніше політолог Олег Саакян назвав справжню мету ракетних ударів Путіна по Україні перед Новим роком.

Крім того, ми раніше інформували, що Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здивував новорічним передбаченням.

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