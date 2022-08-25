Минулої доби з України виїхали 45 тисяч осіб: на яких кордонах сьогодні найбільші черги

З України за добу виїхало на 8 тисяч людей більше, аніж повернулись з-за кордону.

За добу 24 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 82 тисячі осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали майже 45 тисяч осіб. Понад 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України повернулися понад 37 тисяч людей, 34 тисячі з них – громадяни України.

За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 24 серпня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Рава-Руська" - 0 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 20 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Шегині" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 15 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.

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