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Мінус 1 вертоліт і 7 об'єктів ППО та 8 позицій ЗРК: ЗСУ завдали влучних ударів по районах зосередження ворожої зброї та техніки

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Мінус 1 вертоліт і 7 об'єктів ППО та 8 позицій ЗРК: ЗСУ завдали влучних ударів по районах зосередження ворожої зброї та техніки

Українські пілоти завдали понад 30 ударів по місцях зосередження техніки окупантів.

Минулої доби українські пілоти, артилеристи та зенітники добряче поколошматили позиції окупантів, позбавивши їх техніки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Минулої доби Сили оборони України відбили ворожі атаки  в районах Торського і Спірного на Краматорському напрямку. Також українські захисники відбили атаки окупантів в районі Берестового, Соледара і Бахмута, Мар’їнки, Побєди і Невельського на Авдіївському та Бахмутському напрямках. 

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога", - йдеться в повідомленні.

Ракетні війська і артилерія  уразили 3 райони зосередження ворожої живої сили, озброєння і військової техніки, 1 склад боєприпасів, 7 об’єктів ППО та інші військові цілі.

Нагадаємо, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ поцілили у Херсонській області у ворожий гелікоптер, який летів бомбити позиції українських захисників. 

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Перегляди
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