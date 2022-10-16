Мінус 1 вертоліт і 7 об'єктів ППО та 8 позицій ЗРК: ЗСУ завдали влучних ударів по районах зосередження ворожої зброї та техніки

Минулої доби українські пілоти, артилеристи та зенітники добряче поколошматили позиції окупантів, позбавивши їх техніки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Минулої доби Сили оборони України відбили ворожі атаки в районах Торського і Спірного на Краматорському напрямку. Також українські захисники відбили атаки окупантів в районі Берестового, Соледара і Бахмута, Мар’їнки, Побєди і Невельського на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога", - йдеться в повідомленні.

Ракетні війська і артилерія уразили 3 райони зосередження ворожої живої сили, озброєння і військової техніки, 1 склад боєприпасів, 7 об’єктів ППО та інші військові цілі.

Нагадаємо, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ поцілили у Херсонській області у ворожий гелікоптер, який летів бомбити позиції українських захисників.