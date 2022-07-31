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Мінус 160 окупантів, один літак і з десяток артилерійських систем: у Генштабі оновили втрати РФ у війні проти України

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Мінус 160 окупантів, один літак і з десяток артилерійських систем: у Генштабі оновили втрати РФ у війні проти України

Фото: Associated Press

Минулої доби українські захисники знищили 160 окупантів.

Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 31.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 40830 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 1763 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4004 (+9) од,
  • артилерійських систем  – 916 (+10) од,
  • РСЗВ - 259 (+1) од,
  • засоби ППО - 117 (+0) од,
  • літаків – 223 (+1) од,
  • гелікоптерів – 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 735 (+2),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2902 (+13) од,
  • спеціальна техніка  - 80 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що друзі розповіли про безстрашні бої загиблого героїчного пілота-штурмовика Олександра Кукурбу.

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