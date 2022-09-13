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Мінус 17 ракет, літак і 350 окупантів: у Генштабі озвучили втрати РФ в Україні за добу

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Мінус 17 ракет, літак і 350 окупантів: у Генштабі озвучили втрати РФ в Україні за добу

Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Російські окупанти продовжують удобрювати український чорнозем.

За минулу добу ЗСУ "вивели з ладу" назавжди 350 загарбників.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, бойові втрати противника від 24.02 до 13.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 53300 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків – 2175 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 4662 (+22) од,
  • артилерійських систем – 1279 (+10) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засобів ППО – 165 (+3) од,
  • літаків – 244 (+1) од,
  • гелікоптерів – 213 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),
  • крилатих ракет – 233 (+17),
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 (+6) од,
  • спеціальної техніки – 117 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, окупанти так дременули з поля бою, що "забули" і танки, і БМП, і безпілотники.

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