Мінус 17 ракет, літак і 350 окупантів: у Генштабі озвучили втрати РФ в Україні за добу

Російські окупанти продовжують удобрювати український чорнозем.
За минулу добу ЗСУ "вивели з ладу" назавжди 350 загарбників.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Так, бойові втрати противника від 24.02 до 13.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 53300 (+350) осіб ліквідовано,
- танків – 2175 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 4662 (+22) од,
- артилерійських систем – 1279 (+10) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засобів ППО – 165 (+3) од,
- літаків – 244 (+1) од,
- гелікоптерів – 213 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),
- крилатих ракет – 233 (+17),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 (+6) од,
- спеціальної техніки – 117 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.
Нагадаємо, окупанти так дременули з поля бою, що "забули" і танки, і БМП, і безпілотники.
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