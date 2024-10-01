Мінус 19 одиниць техніки: ЗСУ відбили масовану атаку армії РФ на Курахівському напрямку (відео)

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили потужну атаку противника. Знищено 19 одиниць техніки.

Про це пише 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.

ЗСУ відбили масовану атаку армії РФ на Курахівському напрямку

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Окупанти намагалися прорвати лінію оборони 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у районі села Костянтинівка на Донеччині. Для цього вони кинули в бій 11 бойових броньованих машин з піхотою за підтримки 8 танків.

Завдяки злагодженій бойовій роботі десантників вдалося знищити 4 танки та 2 бронемашини з окупантами. В результаті 23 солдати знищені, ще стільки ж — поранені. Зазнавши відчутних втрат, вціліла ворожа техніка почала тиснути на “задню”.

Раніше ми писали про те, як солдат армії РФ вирішив напасти на FPV-дрон ЗСУ. Це закінчилося для нього фатально.

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