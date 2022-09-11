Мінус 2 літаки, гелікоптер, 2 пункти управління безпілотної авіації і кілька "опорників": авіація та артилерія ЗСУ відбатожила окупантів

В результаті було знищено чимало ворожої техніки та живої сили.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу, авіація ЗСУ завдала 23 удари по окупантах, під час яких було знищено 4 зенітних ракетних комплекси, уражено 4 опорних пункти та 15 місць скупчення живої сили і техніки противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили два ворожі літаки (Су-25 та Су-34), 1 гелікоптер Ка-52, 2 БпЛА та 1 керовану авіаційну ракету.

"В результаті роботи ракетних військ ЗСУ та артилерії за добу уражено 2 пункти управління безпілотної авіації, опорні пункти, скупчення озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. В зону ураження також потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, через поразки на полі бою армія Російської Федерації масовано обстрілює населені пункти вздовж усієї лінії фронту. Російські окупанти обстрілюють військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

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