Мінус 20 одиниць техніки та склади боєприпасів: українські пілоти поколошматили окупантів на всіх напрямках

Авіація ЗСУ навідалася на місця розташування окупантів фактично на всіх напрямках бойових дій.
В результаті було знищено ворожу техніку та склади з боєприпасами.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках бойових дій – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Здійснила майже півтора десятка групових вильотів. Знищено близько двадцяти одиниць ворожої техніки та два польових склади боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Підрозділи ЗСУ продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань. Загальні втрати противника уточнюються.
Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко оцінив рівень вторгнення Білорусі до України.
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