- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 38
- Час на прочитання
- 1 хв
Мінус 20 та крига на дорогах: синоптикиня попередила про складну погоду вихідними
У суботу та неділю в Україні буде досить холодною. Опади практично припиняться.
Найближчими вихідними — 17-18 січня — в Україні без істотних опадів. На дорогах повсюди ожеледиця.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Температура повітря без особливих змін: вночі -10-16 градусів, на півночі -15-22, протягом дня -9-15 градусів. На Закарпатті та на крайньому півдні -2-5 градусів. У південній частині завтра пориви північно-східного вітру можуть досягати штормових значень», — уточнила вона.
У Києві в суботу та неділю буде холодно. Вночі -15-18 градусів, вдень -10-12 градусів. Без істотних опадів. Ожеледиця.
«Надалі морози в Україні триватимуть. За попередніми прогнозами, до кінця січня», — додала Діденко.
Нагадаємо, синоптик повідомив, що до кінця січня 2026 року триватимуть морози. В Україні й надалі домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном з півночі, зі Скандинавії, але характер погоди суттєво не зміниться.