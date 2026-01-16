ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
38
1 хв

Мінус 20 та крига на дорогах: синоптикиня попередила про складну погоду вихідними

У суботу та неділю в Україні буде досить холодною. Опади практично припиняться.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зима продовжує лютувати

Зима продовжує лютувати / © pexels.com

Найближчими вихідними — 17-18 січня — в Україні без істотних опадів. На дорогах повсюди ожеледиця.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Температура повітря без особливих змін: вночі -10-16 градусів, на півночі -15-22, протягом дня -9-15 градусів. На Закарпатті та на крайньому півдні -2-5 градусів. У південній частині завтра пориви північно-східного вітру можуть досягати штормових значень», — уточнила вона.

У Києві в суботу та неділю буде холодно. Вночі -15-18 градусів, вдень -10-12 градусів. Без істотних опадів. Ожеледиця.

«Надалі морози в Україні триватимуть. За попередніми прогнозами, до кінця січня», — додала Діденко.

Нагадаємо, синоптик повідомив, що до кінця січня 2026 року триватимуть морози. В Україні й надалі домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном з півночі, зі Скандинавії, але характер погоди суттєво не зміниться.

