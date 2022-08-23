Мінус 23 окупанти: ЗСУ знищили ворожі командні пункти у Чорнобаївці та Нововоскресенському

Завдяки роботі ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ окупанти втратили два командні пункти і склад з боєприпасами.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в межах виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331-го парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному", - йдеться в повідомленні.

Підтверджено втрати ворога в кількості 23 окупантів, одного танку Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках Мелітополя в районі вулиць Українська та Герцена вночі.