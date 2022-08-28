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Мінус 250 окупантів та ворожа техніка: у Генштабі озвучили втрати РФ в Україні за добу

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Мінус 250 окупантів та ворожа техніка: у Генштабі озвучили втрати РФ в Україні за добу

Фото: Associated Press

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України.

Минулої доби найбільше окупантів ліквідовано на Донецькому напрямку.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 28.08 орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1942 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од.,
  • артилерійських систем  – 1050 (+5) од.,
  • РСЗВ - 274 (+0) од,
  • засоби ППО  - 148 (+0) од.,
  • літаків – 234 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 202 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 838 (+2),
  • крилаті ракети - 196 (+0),
  • кораблі /катери  - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3171 (+6) од,
  • спеціальна техніка  - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм окупантів на Слов'янському напрямку.

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