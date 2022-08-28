Мінус 250 окупантів та ворожа техніка: у Генштабі озвучили втрати РФ в Україні за добу

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України.
Минулої доби найбільше окупантів ліквідовано на Донецькому напрямку.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 28.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1942 (+3) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) од.,
- артилерійських систем – 1050 (+5) од.,
- РСЗВ - 274 (+0) од,
- засоби ППО - 148 (+0) од.,
- літаків – 234 (+0) од.,
- гелікоптерів – 202 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 838 (+2),
- крилаті ракети - 196 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3171 (+6) од,
- спеціальна техніка - 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм окупантів на Слов'янському напрямку.
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