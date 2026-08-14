Мінус 30 тисяч окупантів: Зеленський розкрив головний план ЗСУ до кінця серпня

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Українське військове командування зосереджує зусилля на зміцненні стратегічних напрямків Донеччини та максимальному виснаженні російських окупаційних сил. За підрахунками керівництва держави, лише протягом цього місяця армія РФ втратить десятки тисяч своїх солдатів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 серпня.

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Ситуація на фронті та втрати ворога

Глава держави розповів, що провів детальну доповідь за участю Головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого. Головною темою обговорення стала поточна ситуація на лінії зіткнення та планування подальших оборонних дій.

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За результатами цієї зустрічі військово-політичне керівництво визначило необхідні кроки та додаткові засоби, які допоможуть суттєво посилити українські позиції на Слов’янському та Костянтинівському напрямках. Водночас президент високо оцінив щоденну важку роботу оборонців.

«Я хочу подякувати всім нашим підрозділам, які знищують окупанта, протидіють російським штурмам, російському „просочуванню“. Я розраховую, що зараз, у серпні, буде не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів», — підкреслив Володимир Зеленський.

Забезпечення армії та технологічна перевага

Окрім безпосередньо бойових дій, ключовим питанням залишається фінансування та технологічне забезпечення війська. Президент детально обговорив із міністром оборони Хмарою нагальні потреби армії у дронах та інших сучасних засобах, які дозволяють ефективно протидіяти ворогу.

Наразі перед урядом стоїть серйозний виклик щодо пошуку додаткових фінансів для закриття дефіциту оборонного бюджету, адже в першому півріччі витрати були дуже значними. Для вирішення цієї проблеми українська влада планує активно працювати з парламентарями та міжнародними партнерами.

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«Технологічність нашої армії, наших оборонних операцій повинна й надалі зростати. І тільки так. Завдяки всім рішенням від минулої осені ми змогли зимою, змогли весною цього року перейти до значно більш технологічної оборони», — підсумував глава держави.

Нагадаємо, Міноборони України анонсувало зимові удари по РФ. У загадковому зверненні агресора попередили, що «В холод птахи летять в горящі краї».

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