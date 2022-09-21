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Мінус 300 окупантів, літак та 7 БпЛА: у Генштабі озвучили оновлені втрати росіян за добу

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Мінус 300 окупантів, літак та 7 БпЛА: у Генштабі озвучили оновлені втрати росіян за добу

Фото: Associated Press

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Минулої доби ЗСУ "закобзонили" близько 300 окупантів.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали :

  • особового складу ‒ близько 55110 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків ‒ 2227 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24) од,
  • артилерійських систем – 1340 (+17) од,
  • РСЗВ  – 318 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 168 (+0) од,
  • літаків – 253 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 217 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),
  • крилаті ракети  ‒ 239 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що російські окупанти скерували 2 ударні дрони на Очаків. ЗСУ один збили.

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