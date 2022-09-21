Мінус 300 окупантів, літак та 7 БпЛА: у Генштабі озвучили оновлені втрати росіян за добу

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Минулої доби ЗСУ "закобзонили" близько 300 окупантів.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали :

особового складу ‒ близько 55110 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків ‒ 2227 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24) од,

артилерійських систем – 1340 (+17) од,

РСЗВ – 318 (+0) од,

засоби ППО ‒ 168 (+0) од,

літаків – 253 (+1) од,

гелікоптерів – 217 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),

крилаті ракети ‒ 239 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що російські окупанти скерували 2 ударні дрони на Очаків. ЗСУ один збили.

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