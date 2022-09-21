Мінус 300 окупантів, літак та 7 БпЛА: у Генштабі озвучили оновлені втрати росіян за добу

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Минулої доби ЗСУ "закобзонили" близько 300 окупантів.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали :
- особового складу ‒ близько 55110 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків ‒ 2227 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24) од,
- артилерійських систем – 1340 (+17) од,
- РСЗВ – 318 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
- літаків – 253 (+1) од,
- гелікоптерів – 217 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),
- крилаті ракети ‒ 239 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 125 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, що російські окупанти скерували 2 ударні дрони на Очаків. ЗСУ один збили.
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