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Мінус 300 росіян за добу і 65 тисяч загалом: у Генштабі оновили втрати РФ у війні проти України

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Мінус 300 росіян за добу і 65 тисяч загалом: у Генштабі оновили втрати РФ у війні проти України

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Найбільше російським окупантам дісталося від ЗСУ на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

ЗСУ минулої доби зарахували до "хороших" росіян 300 окупантів. Загальна кількість втрат ЗС РФ в Україні сягла 65 тисяч осіб.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 16.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2529 (+5) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 5193 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1589 (+7) од,
  • РСЗВ – 365 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 186 (+0) од,
  • літаків  – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 143 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, що Сили оборони добряче поколошматили російських окупантів у Запорізькій області. В результаті точкових ударів артилерії в селі Марфопіль знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. В Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. В місті Пологи – до 30 поранених окупантів. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
941
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