Мінус 300 росіян за добу і 65 тисяч загалом: у Генштабі оновили втрати РФ у війні проти України

Найбільше російським окупантам дісталося від ЗСУ на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

ЗСУ минулої доби зарахували до "хороших" росіян 300 окупантів. Загальна кількість втрат ЗС РФ в Україні сягла 65 тисяч осіб.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 16.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2529 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,

артилерійських систем – 1589 (+7) од,

РСЗВ – 365 (+0) од,

засоби ППО ‒ 186 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, що Сили оборони добряче поколошматили російських окупантів у Запорізькій області. В результаті точкових ударів артилерії в селі Марфопіль знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. В Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. В місті Пологи – до 30 поранених окупантів.

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