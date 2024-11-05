Мінус 4 БМП та 13 штурмовиків: українські бійці вдарили по ворогові на Сіверському напрямку (відео)

Противнику наші воїни шансів не залишили.

ЗСУ на Сіверському напрямку відбили ворожий штурм та змусили окупантів відійти. В результаті ліквідовано 13 російських штурмовиків і 4 ворожі БМП.

Про це пише "Луганський прикордонний загін – Бригада Помста".

Українські прикордонники з бригади "Помста" та бійці 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" підловили ворожу техніку на відкритій місцевост. Ворожі сили, які йшли на штурм українських позицій, повністю розбиті.

"FPV-дрони "Едельвейса" підбили кілька бойових машин піхоти, а далі за допомогою скидів операторів БПЛА "Помсти" почалося знищення ворожої піхоти, яка намагалася втекти чи заховатися. Внаслідок невдалої атаки ворог втратив 4 БМП та 13 штурмовиків", – підсумували у бригаді.

Нагадаємо, станом на ранок 5 листопада 2024-го ЗСУ знищили 701 650 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1260 військових.

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