Мінус 4 гелікоптери, 1 літак та 500 окупантів: у Генштабі назвали втрати РФ в Україні за 25 вересня

Минула доба була "врожайною" для українських захисників.
Їм вдалося збити 4 ворожі літаки та відправити до прабатьків пів тисячі окупантів.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:
- особового складу‒ близько 57200 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2290 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4857 (+25) од,
- артилерійських систем – 1369 (+1) од,
- РСЗВ – 330 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 172 (+1) од,
- літаків – 260 (+1) од,
- гелікоптерів – 224 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 241 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 131 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, ЗСУ відбили російські атаки в районі трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 19 вересня.
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