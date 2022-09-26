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Мінус 4 гелікоптери, 1 літак та 500 окупантів: у Генштабі назвали втрати РФ в Україні за 25 вересня

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Мінус 4 гелікоптери, 1 літак та 500 окупантів: у Генштабі назвали втрати РФ в Україні за 25 вересня

Фото: Associated Press

Минула доба була "врожайною" для українських захисників.

Їм вдалося збити 4 ворожі літаки та відправити до прабатьків пів тисячі окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:

  • особового складу‒ близько 57200 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2290 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4857 (+25) од,
  • артилерійських систем  – 1369 (+1) од,
  • РСЗВ – 330 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 172 (+1) од,
  • літаків – 260 (+1) од,
  • гелікоптерів – 224 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 241 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, ЗСУ відбили російські атаки в районі трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 19 вересня.

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