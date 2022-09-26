Мінус 4 гелікоптери, 1 літак та 500 окупантів: у Генштабі назвали втрати РФ в Україні за 25 вересня

Минула доба була "врожайною" для українських захисників.

Їм вдалося збити 4 ворожі літаки та відправити до прабатьків пів тисячі окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:

особового складу‒ близько 57200 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2290 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4857 (+25) од,

артилерійських систем – 1369 (+1) од,

РСЗВ – 330 (+2) од,

засоби ППО ‒ 172 (+1) од,

літаків – 260 (+1) од,

гелікоптерів – 224 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 241 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, ЗСУ відбили російські атаки в районі трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 19 вересня.

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