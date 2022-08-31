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Мінус 4 склади, 3 РСЗВ та понад 100 окупантів: українські пілоти "покошмарили" росіян на Південному напрямку

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Мінус 4 склади, 3 РСЗВ та понад 100 окупантів: українські пілоти "покошмарили" росіян на Південному напрямку

Повітряне командування "Центр"

На Південному напрямку минулої доби добре попрацювала українська авіація.

Пілоти ЗСУ проманіжили росіян, знищивши їхню техніку та особовий склад.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією відпрацьовано 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів.

За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська "відмінусовано":

  • 117 рашистів,
  • понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 реактивних системи залпового вогню "Град", самохідну гармату "Гіацинт-С", самохідну гаубицю "Мста-С",
  • 18 одиниць авто-бронетехніки
  • 4 склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ "закобзонили" 450 окупантів, з десяток танків, вертоліт і кілька артилерійських систем.

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