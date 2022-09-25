Мінус 400 окупантів, 13 танків та 4 літаки: в Генштабі озвучили втрати РФ в Україні

Найбільше російським окупантам дісталося від Сил оборони на Краматорському та Донецькому напрямках.
За минулу добу ЗСУ "закобзонили" близько 400 росіян.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2275 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од,
- артилерійських систем – 1368 (+7) од,
- РСЗВ – 328 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 171 (+1) од,
- літаків – 259 (+4) од,
- гелікоптерів – 220 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
- крилаті ракети ‒ 241 (+1),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 130 (+4).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, вночі ворог вдарив по Запоріжжю.
Читайте також:
- Чи отримує Україна ракети середньої дальності наземного базування для майбутнього паритету із РФ - Жданов
- Що станеться в разі можливого ракетного удару по Київській ГЕС: в "Укргідроенерго" дали відповідь
- Росія випустила ракету "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС: у ЗСУ розповіли про наслідки обстрілу