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Мінус 400 окупантів, 13 танків та 4 літаки: в Генштабі озвучили втрати РФ в Україні

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Мінус 400 окупантів, 13 танків та 4 літаки: в Генштабі озвучили втрати РФ в Україні

Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Найбільше російським окупантам дісталося від Сил оборони на Краматорському та Донецькому напрямках.

За минулу добу ЗСУ "закобзонили" близько 400 росіян.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2275 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1368 (+7) од,
  • РСЗВ – 328 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 171 (+1) од,
  • літаків  – 259 (+4) од,
  • гелікоптерів – 220 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
  • крилаті ракети  ‒ 241 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 130 (+4).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, вночі ворог вдарив по Запоріжжю.

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