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Мінус 4300 пакетів для трупів: Сухопутні війська ЗСУ назвали втрати ворога за 3 доби

Мінус 4300 пакетів для трупів: Сухопутні війська ЗСУ назвали втрати ворога за 3 доби

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Мінус 4300 пакетів для трупів: Сухопутні війська ЗСУ назвали втрати ворога за 3 доби

Фото з соціальних мереж

Окупанти втратили також 27 літаків, 26 вертольотів,146 танків і т.д.

Сухопутні війська ЗСУ назвали сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби загарбницької війни Росії в Україні.

  • Літаки 27
  • гелікоптери 26
  • Танки 146
  • Бойові броньовані машини 706
  • Гармат 49
  • ЗРК БУК 1
  • Град 4
  • Автомобільна техніка 30
  • Цистерни 60
  • БпЛА ОТР 2
  • Кораблі/катери 2
  • Засоби ППО
  • Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)

Зазначається, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Крім того інформацію можна отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати.

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