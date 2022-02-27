Мінус 4300 пакетів для трупів: Сухопутні війська ЗСУ назвали втрати ворога за 3 доби

Окупанти втратили також 27 літаків, 26 вертольотів,146 танків і т.д.
Сухопутні війська ЗСУ назвали сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби загарбницької війни Росії в Україні.
- Літаки 27
- гелікоптери 26
- Танки 146
- Бойові броньовані машини 706
- Гармат 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобільна техніка 30
- Цистерни 60
- БпЛА ОТР 2
- Кораблі/катери 2
- Засоби ППО
- Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)
Зазначається, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
Крім того інформацію можна отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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