Мінус 4300 пакетів для трупів: Сухопутні війська ЗСУ назвали втрати ворога за 3 доби

Окупанти втратили також 27 літаків, 26 вертольотів,146 танків і т.д.

Сухопутні війська ЗСУ назвали сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби загарбницької війни Росії в Україні.

Літаки 27

гелікоптери 26

Танки 146

Бойові броньовані машини 706

Гармат 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобільна техніка 30

Цистерни 60

БпЛА ОТР 2

Кораблі/катери 2

Засоби ППО

Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)

Зазначається, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Крім того інформацію можна отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати.