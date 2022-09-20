Мінус 70% особового складу: ЗСУ "забавовнили" базу окупантів у Сватовому

Минулої доби окупантам, які розмістилися у Сватовому, було гаряче.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"В районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога. Відомо, що загинуло 70% особового складу, який перебував на зазначеному об’єкті", - повідомили у Генштабі.

Також в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника 18 вересня поточного року. Було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси.

Нагадаємо, Гайдай розповів про ліквідацію 200 окупантів на Луганщині.

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