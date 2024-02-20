Мінус 9 одиниць: ЗСУ показали знищення ворожої техніки дронами (відео)

Росіяни стягували техніку для наступу на півдні, але українські пілоти їх вистежили.

За один робочий день бійці ударного підрозділу Булава з ОПБр ім.Б Хмельницького використали дронів на 200 тисяч гривень і знищили ворожої техніки на десятки мільйонів. Наші пілоти професійно перетворили ворожі ангари на попіл.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов із посиланням на "Дикі шершні".

ЗСУ показали знищення ворожої техніки дронами

Як деталізується, у той день пілоти "Булави" знищили:

дві установки С-60 на базі "ЗІЛ"

два танки Т-72

БМП-3

рідкісна бойова броньована машина "Термінатор"

газель

два "Урали" з боєкомплектом.

"Фантастика. Підтримуйте воїнів!", – закликав Бутусов.

Раніше на Токмакському напрямку ЗСУ ліквідували зведений загін російських штурмовиків. Ворог пересувався на броні БМП-1 та БМП-2. Успішно попрацювали оператори БПЛА "Роніни" 65-ї окремої механізованої бригади.

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