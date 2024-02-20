Мінус 9 одиниць: ЗСУ показали знищення ворожої техніки дронами (відео)

Росіяни стягували техніку для наступу на півдні, але українські пілоти їх вистежили.
За один робочий день бійці ударного підрозділу Булава з ОПБр ім.Б Хмельницького використали дронів на 200 тисяч гривень і знищили ворожої техніки на десятки мільйонів. Наші пілоти професійно перетворили ворожі ангари на попіл.
Про це написав журналіст Юрій Бутусов із посиланням на "Дикі шершні".
Як деталізується, у той день пілоти "Булави" знищили:
- дві установки С-60 на базі "ЗІЛ"
- два танки Т-72
- БМП-3
- рідкісна бойова броньована машина "Термінатор"
- газель
- два "Урали" з боєкомплектом.
"Фантастика. Підтримуйте воїнів!", – закликав Бутусов.
Раніше на Токмакському напрямку ЗСУ ліквідували зведений загін російських штурмовиків. Ворог пересувався на броні БМП-1 та БМП-2. Успішно попрацювали оператори БПЛА "Роніни" 65-ї окремої механізованої бригади.
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