Мінус 930 окупантів за добу: Генштаб оновив статистику демілітаризації РФ
ЗСУ за добу «приземлили» 2500 безпілотників, а лави «двохсотих» поповнили ще 930 загарбників.
За минулу добу російська армія втратила ще 930 солдатів, а також танки, артилерійські системи і броньовані машини.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Найбільший приріст втрат ворога за добу зафіксовано у сегменті безпілотних літальних апаратів, артилерійських систем та автомобільної техніки.
Загальні бойові втрати армії РФ станом на цю добу
особового складу — близько 1 273 290 (+930) осіб
танків — 11 742 (+5) од.
бойових броньованих машин — 24 157 (+6) од.
артилерійських систем — 38 059 (+55) од.
РСЗВ — 1 673 (+3) од.
засоби ППО — 1 322 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 164 416 (+2 558) од.
крилаті ракети — 4 403 (+19) од.
кораблі / катери — 30 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 82 101 (+289) од.
спеціальна техніка — 4 083 (+3) од.
