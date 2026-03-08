ТСН у соціальних мережах

Мінус 930 окупантів за добу: Генштаб оновив статистику демілітаризації РФ

ЗСУ за добу «приземлили» 2500 безпілотників, а лави «двохсотих» поповнили ще 930 загарбників.

Втрати РФ станом на 8 березня

Втрати РФ станом на 8 березня / © Associated Press

За минулу добу російська армія втратила ще 930 солдатів, а також танки, артилерійські системи і броньовані машини.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільший приріст втрат ворога за добу зафіксовано у сегменті безпілотних літальних апаратів, артилерійських систем та автомобільної техніки.

Загальні бойові втрати армії РФ станом на цю добу

  • особового складу — близько 1 273 290 (+930) осіб

  • танків — 11 742 (+5) од.

  • бойових броньованих машин — 24 157 (+6) од.

  • артилерійських систем — 38 059 (+55) од.

  • РСЗВ — 1 673 (+3) од.

  • засоби ППО — 1 322 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 349 (+0) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 164 416 (+2 558) од.

  • крилаті ракети — 4 403 (+19) од.

  • кораблі / катери — 30 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 82 101 (+289) од.

  • спеціальна техніка — 4 083 (+3) од.

/ © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Раніше в ISW розповіли, що елітні війська РФ раптово зникли з Донбасу.

