Мінус БМП із ворожою піхотою: наші бійці показали ефектні кадри з Покровського напрямку (відео)

Бійці Baltic Group 59 ОМБр продовжують знищувати техніку та позиції російських окупантів. Цього разу під удар потрапив автомобіль, який перевозив щось надто вибухонебезпечне.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці показали ефектні кадри з Покровського напряму

"Крім того, була уражена БМП, битком забита піхотою, ще один дрон залетів прямо в люк БМП-1... Загалом, помилуйтеся", - іронічно зауважив журналіст.

Нагадаємо, росіяни в Покровську намагаються уникати міських боїв, проте "просочуються" малими піхотними групами.

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