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Мінус БМП: на Авдіївському напрямку окупанти підірвалися на міні, а ЗСУ добили їх з дрона – відео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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Мінус БМП: на Авдіївському напрямку окупанти підірвалися на міні, а ЗСУ добили їх з дрона – відео

Знищена БМП ворога / Скриншот

Росіяни продовжують зазнавати втрат у техніці й особовому складі.

Так, ворожа БМП підірвалася на протитанковій міні на Авдіївському напрямку. Особовий склад відпрацювали за допомогою дрона.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Бійці 53-ї бригади ЗСУ терміново вислали "допомогу" і методично добили десант противника скидом з дрона", – зауважив він.

Раніше журналісти ідентифікували місце потенційного удару ракетами HIMARS по штабу російських військ під Херсоном. Про нього журналістам повідомили джерела в Службі безпеки України.

На Авдіївському напрямку підірвалася ворожа БМП

На Авдіївському напрямку підірвалася ворожа БМП

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Дата публікації
Перегляди
274
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