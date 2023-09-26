Мінус БМП: на Авдіївському напрямку окупанти підірвалися на міні, а ЗСУ добили їх з дрона – відео

Росіяни продовжують зазнавати втрат у техніці й особовому складі.
Так, ворожа БМП підірвалася на протитанковій міні на Авдіївському напрямку. Особовий склад відпрацювали за допомогою дрона.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.
"Бійці 53-ї бригади ЗСУ терміново вислали "допомогу" і методично добили десант противника скидом з дрона", – зауважив він.
Раніше журналісти ідентифікували місце потенційного удару ракетами HIMARS по штабу російських військ під Херсоном. Про нього журналістам повідомили джерела в Службі безпеки України.
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