Мінус бойова машина: прикордонники накрили вогнем позиції окупантів

По позиціях ворога активно відпрацював міномет.

На Куп’янському напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили замасковані позиції й техніку противника. Так, бригада "Сталевий кордон" накрила їх мінометним вогнем.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Як результат – ворог недорахується щонайменше однієї бойової машини!", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 1 серпня ЗСУ знищили російський танк під Бахмутом. По ворожій техніці відпрацювала група М2 Центру спецоперацій СБУ. Надійним помічником став FVP-дрон українського виробництва від групи Ескадрон.

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