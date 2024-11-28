Мінус бронетехніка і піхота: 3-тя штурмова показала роботу дронів по ворогові на Харківщині (відео)

Від "пташок смерті" наших бійців окупантам не сховатись у жодній норі.
Воїни Третьої штурмової уразили ворожу бронетехніку та піхоту на Харківщині. Завдання виконав Батальйон безпілотних систем.
Про це пише 3-тя окрема штурмова бригада.
Під ударом — ворожий транспорт та жива сила
На сторінці бригади з'явилася добірка вибухових кадрів влучної роботи дронів-камікадзе і втрат ворога на Харківщині.
"Виявили й уразили замасковану бронетехніку: мінус танки, гармата і бетер. Викурили ворожу піхоту з будинків, укриттів та з-під землі", - зазначили бійці.
Раніше бійці 3-ї штурмової здійснили успішну операцію із зачистки від ворожих сил селища Копанки на Харківщині. Крім того, нашим воїнам вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів.
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