Мінус бронетехніка і піхота: 3-тя штурмова показала роботу дронів по ворогові на Харківщині (відео)

Від "пташок смерті" наших бійців окупантам не сховатись у жодній норі.

Воїни Третьої штурмової уразили ворожу бронетехніку та піхоту на Харківщині. Завдання виконав Батальйон безпілотних систем.

Про це пише 3-тя окрема штурмова бригада.

Третя штурмова показала роботу дронів-камікадзе по ворогові на Харківщині

Під ударом — ворожий транспорт та жива сила

На сторінці бригади з'явилася добірка вибухових кадрів влучної роботи дронів-камікадзе і втрат ворога на Харківщині.

"Виявили й уразили замасковану бронетехніку: мінус танки, гармата і бетер. Викурили ворожу піхоту з будинків, укриттів та з-під землі", - зазначили бійці.

Раніше бійці 3-ї штурмової здійснили успішну операцію із зачистки від ворожих сил селища Копанки на Харківщині. Крім того, нашим воїнам вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів.

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