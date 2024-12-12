Мінус черговий танк Т-80: українські бійці показали потужні кадри відбиття штурму противника (відео)

Воїни показали добірку яскравої детонації ворожої техніки.
Наші бійці показали ефектне відбиття механізованого штурму противника з восьми одиниць бронетехніки. Кадри зафіксовані на Куп’янському напрямку в районі Кругляковки.
Про це пише Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БпАК “АХІЛЛЕС” у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.
Це робота батальону ударних БпАК “Ахілес” 92-ї окремої штурмової бригади, нацгвардійців бригади “Буревій” та десантників 77-ї ОАеМБр.
Бійцям вдалося зупинити 8 одиниць техніки, ще 7 — вивести з ладу. Зокрема, ліквідовані:
- один танк
- три БМП
- три МТ-ЛБ
Нагадаємо, станом на ранок 10 грудня 2024 ЗСУ знищили 755 940 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1350 військових.
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