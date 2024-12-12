Мінус черговий танк Т-80: українські бійці показали потужні кадри відбиття штурму противника (відео)

Наші бійці показали ефектне відбиття механізованого штурму противника з восьми одиниць бронетехніки. Кадри зафіксовані на Куп’янському напрямку в районі Кругляковки.

Про це пише Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БпАК “АХІЛЛЕС” у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.

Це робота батальону ударних БпАК “Ахілес” 92-ї окремої штурмової бригади, нацгвардійців бригади “Буревій” та десантників 77-ї ОАеМБр.

Бійцям вдалося зупинити 8 одиниць техніки, ще 7 — вивести з ладу. Зокрема, ліквідовані:

один танк

три БМП

три МТ-ЛБ

Нагадаємо, станом на ранок 10 грудня 2024 ЗСУ знищили 755 940 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1350 військових.

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