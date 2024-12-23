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Мінус десять: бійці НГУ показали ефектне знищення окупантів, а також ворожої техніки (відео)

Мінус десять: бійці НГУ показали ефектне знищення окупантів, а також ворожої техніки (відео)

Боєць 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" / Фото: Facebook-сторінка "Хартії"

Єдиний можливий фінал для окупантів на українській землі – це чорний мішок.

Бійці НГУ ліквідували 10 російських окупантів. На кадрах зафіксовано знищення ворожих гармат і гаубиць, а також осередку мінометників. "Хартія" продовжує виконувати завдання на Харківському напрямку.

Про це пише "ХАРТІЯ".

Українські бійці показали ефектне знищення техніки й солдатів армії РФ

Українські бійці показали ефектне знищення техніки й солдатів армії РФ

"-10, але не температура. Мінус понад десять окупантів, мінус десять ворогів на нашій землі", – акцентували бійці.

Нагадаємо, сьогодні втрати російських військ за добу становлять 1990 убитими і пораненими. ЗСУ також знищили чимало ворожої зброї та військової техніки.

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