Мінус два ключових мости для армії РФ: ЗСУ атакували переправи біля Азовського моря та в Криму

Залізничний міст / © Unsplash

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Українські сили завдали удару по автомобільному мосту у районі Азовського моря Запорізької області, а також по залізничному мосту у районі н.п. Ічкі у тимчасово окупованому українському Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За їхньою інформацією, ці переправи окупаційні війська використовують для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Результати ураження уточнюються.

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Куди ще прилетіло від ЗСУ

Окрім того, Україна уразила:

пункти управління БпЛА противника у районах Веселої Лопані Білгородської області (рф), Комара на Донеччині, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області.

командно-спостережний пункт окупантів у районі Старомлинівки Донецької області.

Наслідки атаки по нафтозаводу «Слов’янський»

Також українське командування уточнило наслідки атаки на НПЗ «Слов’янський». За результатами оцінки ураження, завданого 28 червня по нафтопереробному заводу «Слов’янський» у Слов’янську-на-Кубані, що у Краснодарському краї, підтверджено:

знищення чотирьох резервуарів загальним об’ємом 35 тис. м³,

пошкодження ще дев’яти резервуарів загальним об’ємом 30 тис. м³,

а також установки переробки нафти.

Паливна криза в РФ — останні новини

В Росії та окупованих нею українських територіях загострюється паливна криза. Кремль взявся рятувати критичну ситуацію. Уряд країни-агресорки заборонив експорт палива і розглядає можливість імпорту бензину. Таким чином, Москва фактично визнала, що власного виробництва може бути недостатньо для покриття попиту.

За даними українських військових, паливна криза вплинула на окупаційну армію. Окупанти почали відчувати гострий дефіцит пального на передовій.

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