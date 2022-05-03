Мінус два танки і БМП: січеславські "боги війни" показали, як нищать техніку окупантів на сході України (відео)

Мінус два танки і БМП: січеславські "боги війни" показали, як нищать техніку окупантів на сході України (відео)

Військові однієї з бригад ЗСУ влучними пострілами з артилерії знищили ворожу техніку.

Завдяки роботі десантників 25окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, у російських окупантів стало на два танки та одну БМП менше, хоч як вони не намагалися її сховати.

Відео роботи українських захисників оприлюднили у Генштабі ЗСУ.

"Ворог з росії не сховається від Січеславських "богів війни". Два танки та одну бойову машину піхоти точно і швидко знищили артилеристи ДШВ ЗСУ на сході України", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як українські артилеристи кількома пострілами влучають у "припарковану" поруч з лісосмугою ворожу техніку.

Нагадаємо, що російські окупанти зазнають в Україні величезних втрат, тож щоб не шокувати населення трупи вивозять вночі. Тіла загиблих росіян везуть з України невеликими партіями та винятково в нічний час.

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