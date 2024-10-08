Мінус дві "Нони": Третя штурмова відпрацювала по ворогові на Харківщині (відео)

Ворогу знову непереливки.
Українські бійці показали двобій FPV проти російських САУ "Нона". Так, одразу дві артустановки, тентовану багі і "буханку" окупантів уразили дронщики Третьої штурмової.
Про це пише 3-тя окрема штурмова бригада.
Також вистежили та підірвали зсередини будівлю, в якій переховувалася піхота противника.
"Небесне кара в дії — роздають бійці "Punk group", — написали бійці.
Раніше українські бійці показали кадри потужної детонації російської БМД після влучання дрона з фугасним зарядом. Вони зафіксовані на Покровському напрямку.
Читайте також: