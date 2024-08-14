Мінус дві: українські військові знищили унікальні РЛС ворога на Запоріжжі (відео)

Так, на Запорізькому напрямку аеророзвідники СБУ виявили рідкісну РЛС 39Н6 “Каста-2Е2” та РЛС П-18 "Терек" разом з машинами забезпечення. Ворожа техніка знешкоджена спільно з ОУВ "Таврія".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Аеророзвідники СБУ знищили унікальні РЛС ворога

"Розташування ворожої техніки у глибокому тилу для РСЗВ M142 HIMARS не завада – машини знищено або уражено ракетами GMLRS з касетною БЧ", – написав він.

Раніше ЗСУ ліквідували важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" на Запоріжжі. Це так звана "гордість" російського ВПК і рідкісна ціль на фронті.

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