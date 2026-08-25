Мінус гроші на картці: через що пенсіонерам можуть урізати або призупинити виплати

Пенсія / © ТСН

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Українські отримувачі пенсій можуть зіштовхнутися із призупиненням або скороченням щомісячних виплат, якщо вчасно не сповістять державні органи про важливі зміни у своєму житті.

Про відповідні ризики та вимоги законодавства розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області.

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Кому можуть скоротити пенсію вже у вересні

Законодавство відводить пенсіонерам рівно 10 днів для того, щоб подати актуальні відомості до органів фонду. Це стосується заміни паспорта, зміни прізвища, оновлення контактних даних, а також зміни банківських реквізитів чи адреси проживання. Також обов’язково слід інформувати про працевлаштування, початок або завершення підприємницької діяльності.

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Як оновити відомості та уникнути замороження пенсії

Неповідомлення про такі факти призводить до створення переплат, коли держава нараховує кошти без урахування нових обставин. Якщо факт застарілих даних виявлять під час перевірки, надмірно виплачені суми доведеться повернути добровільно, через автоматичне утримання частини пенсії або через суд.

Подати відповідну заяву та підтвердні документи громадяни можуть кількома зручними способами. Це можна зробити особисто в сервісному центрі, надіслати документи рекомендованим листом поштою, через роботодавця або скористатися електронним кабінетом на порталі послуг Пенсійного фонду.

Попередження від Пенсійного фонду / © Пенсійний фонд

Чи будуть посилені перевірки пенсій

Фахівці Пенсійного фонду наголошують, що навіть зміна ідентифікаційного коду чи місця проживання впливає на правильність нарахувань і ведення пенсійної справи. Особливо критичною є інформація про роботу, оскільки статус працюючого пенсіонера змінює порядок надбавок та індексацій.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

Раніше ми писали про те, що у вересні частина українських пенсіонерів почне отримувати підвищені виплати завдяки віковим надбавкам. Звертатися до Пенсійного фонду та подавати заяву для призначення надбавки не потрібно — її нараховують автоматично на підставі даних, які містяться у пенсійній справі.

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Їхній розмір залежить від вікової категорії:

від 70 до 74 років — до 300 гривень

від 75 до 79 років — до 456 гривень

від 80 років — до 570 гривень

Але право на таку доплату мають лише пенсіонери, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 гривні.

Нагадаємо, пенсіонерам не можуть відмовляти у виплаті вже нарахованої пенсійної заборгованості лише через те, що на це не вистачає бюджетних коштів. Такий важливий висновок зробив Верховний Суд у справі щодо пенсійного боргу перед внутрішньо переміщеною особою. Суд визнав незаконними окремі норми урядового порядку, за якими виплата вже нарахованих грошей залежала від наявності фінансування. Рішення насамперед важливе для ВПО, яким Пенсійний фонд нарахував пенсію за минулі періоди, але повністю її не виплатив.

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