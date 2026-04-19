Мінус КАБи: як винищувачі Gripen здатні змінити ситуацію в небі над Україною

Експерт пояснив, яку ключову цінність для України мають винищувачі Gripen. Зокрема, вони можуть допомогти значно відсунути російську авіацію від кордону України, а отже — знизити загрозу ударів КАБами.

Про це розповів авіаексперт Костянтин Криволап 24 Каналу.

Які можливості мають Gripen?

За словами авіаційного експерта, головною перевагою винищувачів Gripen є їхнє оснащення ракетами класу «повітря–повітря» Meteor французького виробництва. Такі ракети здатні вражати цілі на відстані до 250–300 кілометрів.

Завдяки цьому літаки можуть ефективно протидіяти російським Су-34, які застосовують керовані авіабомби, а також Су-35. Навіть обмежена кількість Gripen із ракетами Meteor могла б суттєво відсунути російську авіацію від кордону України та знизити загрозу ударів КАБами.

«Тема запуску ними керованих авіабомб була б знятою», — підкреслив Криволап.

Він також зазначив, що подібні ракети можуть використовувати і винищувачі типу Mirage. Зокрема, Катар має ескадрилью таких літаків і планує їх списання. Україна вже вела переговори щодо їх отримання, однак наразі позитивного рішення з цього питання немає.

Експерт нагадав, що раніше вже з’являлася інформація про початок навчання українських пілотів на Gripen, однак цей процес було призупинено за участі США. Тоді Україна зосередилася на освоєнні винищувачів F-16. Водночас їхні характеристики виявилися скромнішими, ніж очікувалося.

«Ми думали, що в нас буде Block 50/52, а там була гарна версія MLU 15 чи 20, не більше. Це суттєво обмежує можливості використання F-16. Тоді Україні сказали, що вона отримає два літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 і компенсує таким чином нестачу радарів F-16. Це дало нам змогу збити ракетою AIM-120 AMRAAM російський Су-135», — нагадав Криволап.

Як відомо, Україна очікує, що вже найближчим часом наші пілоти зможуть розпочати підготовку на шведських винищувачах Gripen. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з королем Швеції Карлом XVI Густавом у Львові. Авіація потрібна для посилення захисту прикордонних регіонів України, які регулярно зазнають атак керованими авіабомбами з боку Росії.

Раніше йшлося про те, що Україна планує сформувати один із найпотужніших авіаційних флотів у Європі, розраховуючи отримати загалом 250 сучасних винищувачів — 150 шведських Gripen і 100 французьких Rafale. Щобільше, йдеться не про вибір між ними, а про одночасне посилення обома типами літаків. Зеленський наголосив, що така кількість бойових машин є рідкістю навіть у світовому масштабі, адже лише близько десяти країн мають цю кількість, а в Європі, без урахування Туреччини, таких держав немає.