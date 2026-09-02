Мінус літак і вертоліт: Генштаб розкрив деталі ударів по аеродромах у Росії

Літаки МіГ-29 / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Українські Сили оборони завдали результативних ударів по військових об’єктах агресора. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення російського літака МіГ-29 та вертольота Ка-27 на аеродромах у РФ.

Про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ в Мережі.

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Сили оборони України 1 вересня та в ніч проти 2 вересня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів.

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Зокрема, у Володимирівці Донецької області було уражено ворожий склад боєприпасів.

В Очеретиному на Донеччині українські військові також уразили склад матеріально-технічних засобів одного з підрозділів російських військ.

Крім того, у Речиці Брянської області РФ уражено район зосередження озброєння та військової техніки.

Наразі масштаби завданих збитків встановлюються.

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Водночас після аналізу додаткової інформації підтверджено знищення 30 серпня російського вертольота Ка-27 поблизу аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї РФ.

Також стало відомо про підтверджене знищення 27 серпня літака МіГ-29 у районі аеродрому «Міллерово» Ростовської області РФ.

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