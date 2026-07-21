Мінус МіГ-29 і "Панцир-С": ЗСУ розгромили ворожу техніку на аеродромі у РФ

Сили оборони уразили винищувач МіГ-29 / Фото militarnyi.com

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Сили оборони України провели успішну операцію на військовому аеродромі «Халіно», що розташований у Курській області РФ. У результаті точного удару ворог втратив бойовий винищувач та комплекс протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Успішне вогневе ураження об’єктів противника здійснили бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс».

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За підтвердженими даними, під час операції було уражено:

багатоцільовий винищувач МіГ-29 ;

зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», який мав прикривати аеродром від повітряних атак.

У Генеральному штабі ЗСУ зауважили, що нищення ворожих ресурсів на території РФ триватиме й надалі, підсумувавши успіх короткою обіцянкою: «Далі буде».

Нагадаємо, раніше бійці ССО уразили російський «Іскандер» на Курщині.

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