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Мінус МіГ-29 і "Панцир-С": ЗСУ розгромили ворожу техніку на аеродромі у РФ
Воїни 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» успішно уразили російський винищувач МіГ-29 та комплекс ППО «Панцир-С1» на аеродромі в Курській області.
Сили оборони України провели успішну операцію на військовому аеродромі «Халіно», що розташований у Курській області РФ. У результаті точного удару ворог втратив бойовий винищувач та комплекс протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Успішне вогневе ураження об’єктів противника здійснили бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс».
За підтвердженими даними, під час операції було уражено:
багатоцільовий винищувач МіГ-29;
зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», який мав прикривати аеродром від повітряних атак.
У Генеральному штабі ЗСУ зауважили, що нищення ворожих ресурсів на території РФ триватиме й надалі, підсумувавши успіх короткою обіцянкою: «Далі буде».
Нагадаємо, раніше бійці ССО уразили російський «Іскандер» на Курщині.