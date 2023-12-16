У Маріуполі партизани підірвали авто російського офіцера: що відомо

Така доля чекає на кожного, хто прийшов захоплювати чужу землю.

Маріупольський Спротив підірвав автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів. Разом офіцером.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Деталі

Неприємний для армії РФ інцидент стався по вул. Нестерова в Приморському районі (так зване с. Кіровка). Наразі офіцер перебуває у лікарні Маріуполя.

"Сам підрив стався синхронно з "маріупольською "бавовною", що дозволило приховати його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації. Тримаємо пальці, аби сволота пішла співати разом із Кобзоном, але факт знешкодження окупантів прямою дією – це прямо красивіше за "бавовну".

В доведення – фото в форматі було/стало.

Робота партизанів у Маріуполі (9 фото)

Учасники Руху Опору в Маріуполі також переказують вітання всім власникам авто з позначкою "Z". Вони натякнули, що доля російського офіцера може чекати на кожного, хто підтримує окупантів.

"Наступна машина може бути ваша", – наголосили партизани, завершивши повідомлення "пекельним" емодзі.

Нагадаємо, ЗСУ влаштували окупантам "маріупольську Чорнобаївку".

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