Мінус один: у окупованому Бердянську захисники України знищили десантний корабель окупантів (фото, відео)

Мінус один: у окупованому Бердянську захисники України знищили десантний корабель окупантів (фото, відео)

Підбито десантний корабель РФ "Орск".

У Бердянську Запорізької області захисники України "відмінусували" в окупантів один десантний корабель.

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Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Сьогодні, 24 березня у тимчасово окупованому Бердянську місцеві жителі повідомили про пожежу у порту. Припускалося, що окупанти підпалили нафтобазу. Згодом виявилося, палав російський корабель.

"В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орск" чорноморського флоту окупантів", - повідомляють у пресслужбі військово-морських сил.

Нагадаємо, що авіація ворога за останню добу зробила понад 250 літаковильотів (що на 60 більше ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.

"Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети.) Інформація про їх остаточне збиття уточнюється", - йдеться в повідомленні Генштабу.