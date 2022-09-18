"Мінус одиниця альтернативного флоту": ЗСУ на Херсонщині "забавовнили" баржу з окупантами та технікою

На Херсонщині ЗСУ завадили окупантам полагодити зруйнований міст та переправити техніку та озброєння.

Сили оборони точково завдали ударів по цих об'єктах.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

Зазначається, що Сили оборони забезпечили вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. Через це російські окупанти перебувають на контролі ЗСУ і будь-які їхні дії щодо ремонту переправ та перекидання техніки одразу "блокуються".

"Внаслідок чого у окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити. А також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту – баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку. Продірявлену "посудину" відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом", - зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо, що українські зенітники за один вечір збили два безпілотники в небі над Херсонщиною.

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