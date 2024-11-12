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Мінус окупант, міномет та склад: Третя штурмова відпрацювала по ворогові на Харківщині (відео)

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Мінус окупант, міномет та склад: Третя штурмова відпрацювала по ворогові на Харківщині (відео)

Третя окрема штурмова бригада

Колосальні втрати зовсім не зупиняють відчайдушного ворога.

Безпілотники 3-ї штурмової ліквідували російського мотоцикліста та інші цілі на Харківських рубежах. Наші бійці уразили міномет, підірвали склад з БК, антену РЕБу та ворожий Starlink. 

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.

Також знищено декілька укриттів із піхотою в землі та в будівлях.

Третя штурмова відпрацювала по ворогові на Харківщині

Третя штурмова відпрацювала по ворогові на Харківщині

"Батальйон безпілотних систем бригади навалює!", – зазначають бійці.

Нагадаємо, станом на ранок 12 листопада 2024 року ЗСУ знищили 712 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1950 військових.

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